台中文心公園有民眾今天（26日）早上發現一名男子有異樣，隨即打電話報案求援，救護人員獲報趕抵，發現24歲的沈姓男子已經明顯死亡。警方通知家屬到場，家屬稱兒子近期心情低落，有用手機傳訊息，家人對死因並無意見，後續將報請檢方會同法醫相驗遺體。

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