在百億補貼的新增商家中，農產品商家數量年增83％，數位家電商家數量年增86％，美妝商家數量年增105％，食品、百貨、母嬰、個護、服飾、運動、戶外、家居、海淘等類目的商家均維持高速成長，國內以及國際品牌正加速湧入百億補貼，持續為消費者的美好生活帶來更多優價好物。

拼多多618大促計畫負責人表示，從大促首周來看，全域消費均實現了超預期成長，「平台的消費潛力將在接下來的熱賣期持續釋放，百億補貼也將投入更多補貼資源，繼續惠及供給側和需求側，讓商家多賣貨，讓消費者多省錢。

拼多多數據顯示，百億補貼仍是消費者購買手機的「最香」管道。過去一周，手機類別銷售總量達到300萬台，知名手機品牌銷售額均超5億元，其中1家知名手機品牌銷售額接近50億元，TOP 20的手機單品成交額均破億元大關。其中，華為、小米、vivo品牌的手機銷量較去年同期增超200％，榮耀、一加、iQOO、三星品牌手機銷售翻倍成長，iPhone 15 Pro Max單品銷售量突破20萬單。

百億補貼的數位產品也成長顯著，超100個數位品牌訂單量翻倍。其中，筆記型電腦、DIY組裝機、電腦硬體、智慧手錶、藍牙耳機、數位相機、投影列印、手機配件等產品銷售較去年同期成長100％，蘋果電腦、蘋果耳機、蘋果手錶、聯想拯救者係列筆記型、機械革命蛟龍系列筆電、小米平板等單品在「開門紅」階段即實現銷售額破千萬元。

大促開始後，拼多多多百億補貼對手機、家電的補貼力度持續加碼，手機和家電類目的首周補貼金額超過10億元，手機產品以舊換新至高多補1,000元，包括冰箱、冷氣、洗烘一體機在內的美的「全家桶產品」最高補貼達5,300元。