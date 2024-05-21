台中捷運今天發生男子持刀攻擊乘客事件，引發社會關注也擔憂引發模仿效應，桃園捷運公司指出，事發後立即通知司機員、站務、保全等隨時注意是否有異常狀況，並由行控中心加強全線車站與列車監控，同時通知桃園捷運警察隊，加強各車站與隨車巡邏。

桃捷公司表示，若遇到危安事件都有標準處理作業程序，在各車站及列車上均設有「旅客緊急對講機」，如旅客發現類似危安事件，可立即通報站務員及司機員即時因應處理，行控中心也會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客。另外，桃捷也不定期舉辦各項狀況模擬演練，結合捷運警察、警分局、派出所及消防及等友軍單位，訓練站務、保全及捷運警察遇案現場處置能力，熟悉各項標準作業流程操作。

桃捷公司也呼籲旅客，若在捷運系統內發現其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，並用隨身物品保護自己，在列車上可透過對講機通知司機員，在車站請通知站務人員，獲報後都會儘速派員前往處理。