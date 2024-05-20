今天是520總統、副總統就職大典，台中市長盧秀燕向議會請假出席，國民黨籍市議員張瀞分市政總質詢時脫口說出，「支持盧秀燕總統參加」，下一秒改口說「盧秀燕市長」，卻又補一句「馬上就是總統了，我沒說錯話」，讓大家面面相覷。

盧秀燕今向市議會請假出席520就職典禮，下午趕回備詢，包括市議員楊啟邦、朱暖英、張瀞分、林碧秀共4位藍營市議員也調整質詢順序，成全盧秀燕北上；綠營市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤則是磨刀霍霍。

盧秀燕上午雖向議會請假無法出席備詢，市議員張瀞分質詢時表示，市長請假參加總統就職大典，「支持盧秀燕總統去參加」，但馬上改口說「盧秀燕市長」，卻又補一句「馬上就是總統了」，更連說兩次「我沒有說錯話」；她也恭喜執政團隊，不要忘了台中，希望給台中更多建設經費。

另市議員陳雅惠要盧談談參加就職典禮心裡話，盧秀燕表示，北上參加是基於禮貌、尊重，很多人做政治解讀，但別忘了，4年前她也參加蔡英文總統就職典禮。

陳雅惠接著問，大家揣測是不是要投入2028大選？盧秀燕笑著說，市議員李天生也參加，他不是要選總統吧？陳雅惠說，但妳是市長，接下來就往總統大位走，285萬人是支持妳的；盧則幽默回覆：妳不要小看李天生。