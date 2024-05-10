今天東北季風減弱，僅花東地區有零星降雨機率，午後各山區也有局部短暫雷陣雨；清晨仍偏涼，最低溫在新竹16.6度，白天西半部回升到30至32度。周日（12日）母親節另一波鋒面接近，周日、下周一（13日）各地有短暫陣雨或雷雨，應留意小範圍劇烈天氣。另外下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但機率有降低的跡象，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨；白天北部舒適微熱、南部偏熱，早晚涼，今各地氣溫：北部18至29度、中部18至33度、南部20至34度、東部19至30度。明各地多雲時晴、氣溫續升，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨。

最新模式模擬顯示，周日鋒面接近，大氣不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。

下周二至周四（14至16日）鋒面南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨；下周二、三鋒後有涼空氣，早晚很涼，氣象署預報，中部以北清晨低溫約21度左右。

吳德榮表示，美國模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但機率有降低的跡象；其他各國模式也有類似調整，應繼續觀察。