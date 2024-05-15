高雄市社會局與大高雄不動產商業同業公會攜手協助弱勢家戶修繕住宅，住在六龜69歲楊老先生與太太同住，因為身體疾病無法工作，家裡經濟並不寬裕，是社會局關懷的家戶，每逢颱風豪雨季節，房子屋頂漏水影響老夫妻進出安全，社會局於是結合大高雄不動產商業同業公會前往場勘修繕，過程中老夫妻頻頻感謝快速又貼心的協助，讓他們再也不擔心颱風季節。

洪光佐號召公會成員進行修繕（圖片來源：高雄市社會局提供）

公會理事長洪光佐結合伊喜建設總經理王南焜、華雄建設副總經理李昆昌、詠展室內裝修公司董事長趙文山、正欣金屬公司董事長張清利共同協助，深入六龜區幫助弱勢家庭，從場勘、估價、拆除、清運、裝修、完工，以不到一個月的時間完成房子修繕，讓空間更實用舒適。

大高雄不動產商業同業公會場勘家戶漏水情形-（圖片來源：高雄市社會局提供）

在母親節前夕， 社會局也偕同大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐帶領公會常務監事許承凱、常務理事李正聰、總經理王南焜及副總經理李昆昌，帶著蘋果及康乃馨，送上滿滿的入厝祝福，老夫妻感動地表示這是今年母親節最好的禮物。

完工後檢視（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局局長謝琍琍表示，特別感謝高雄市大高雄不動產開發商業同業公會結合企業秉持回饋社會的精神，熱心公益，發揮善心運用自己的專業持續與社會局公私協力幫助弱勢家戶，期盼未來有更多民間團體及企業，一同打造善的循環，造福社會。