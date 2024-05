韓國男團Highlight日前舊團名「BEAST」商標的使用權終於和前東家CUBE娛樂達成協議後,也宣布舉辦「LIGHTS GO ON, AGAIN」亞洲巡迴演唱會,上週剛在首爾奧林匹克體操競技場(KSPO DOME)一連舉辦3天,吸引超過3萬人到場朝聖,台灣場則將於7月6日在高雄流行音樂中心登場,是他們繼2018年「CELEBRATE」演唱會之後,時隔6年來台舉辦專場演唱會,稍早票價和福利終於公佈。

此次演唱會中,還特別設計了BEAST環節,出道曲〈Bad Girl〉前奏一下,加上久違的招牌打招呼口號「So Beast」一出,全場熱淚盈眶,歌單更是Highlight和BEAST各半,將展示過去的熱門歌曲和新歌舞台都展現出來,相當用心,台下Beauty(BEAST官方粉絲名)兼Light(Highlight官方粉絲名)也激動舉起玫瑰棒和燈泡手燈,主唱梁耀燮更在演唱到〈Ribbon〉時,忍不住拭淚,活動尾聲,成員們也感謝粉絲這些年來不離不棄地支持,3天演出圓滿落幕,也讓大家更加期待海外場的到來。

「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG」票價圖和粉絲福利。(希林國際提供)

而他們出道15年,年過30依舊保養得宜,擁有凍齡帥氣臉蛋,成員李起光去年參與了韓劇《和我老公結婚吧》,展現強大的存在感,當然身為二代團,歌舞實力自然是沒話說,堅持拿著手麥唱跳,就是為了給粉絲最高品質的演出,李起光還跨足創作,在今年3月推出迷你5輯《Switch On》中5首歌就自作了3首,主打歌〈BODY〉也在音樂銀行下冠軍(一位),當時成員感性地在台上流下了眼淚,承諾未來將以各種舞台和面貌展現Highlight的團體色彩,希望跟粉絲能夠繼續溫暖守護著彼此。

「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG」將於7月6日(六)晚間5點在高雄流行音樂中心海音館舉行,票價分為NT$5,980 特區 (依序號整隊入場) / NT$5,980 看台區 / NT$4,980 看台區 / NT$3,980 看台區 / NT$2,980 看台區,也祭出限量VIP特區及看台區套票NT$6,880(含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、4張一組的獨家小卡),門票將於5月26日(日)中午11點在ibon售票網站、 7-11 ibon機台啟售,更多活動詳情請洽希林國際官方臉書和IG查詢。