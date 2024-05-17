韓國男團Highlight日前舊團名「BEAST」商標的使用權終於和前東家CUBE娛樂達成協議後，也宣布舉辦「LIGHTS GO ON, AGAIN」亞洲巡迴演唱會，上週剛在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）一連舉辦3天，吸引超過3萬人到場朝聖，台灣場則將於7月6日在高雄流行音樂中心登場，是他們繼2018年「CELEBRATE」演唱會之後，時隔6年來台舉辦專場演唱會，稍早票價和福利終於公佈。

此次演唱會中，還特別設計了BEAST環節，出道曲〈Bad Girl〉前奏一下，加上久違的招牌打招呼口號「So Beast」一出，全場熱淚盈眶，歌單更是Highlight和BEAST各半，將展示過去的熱門歌曲和新歌舞台都展現出來，相當用心，台下Beauty（BEAST官方粉絲名）兼Light（Highlight官方粉絲名）也激動舉起玫瑰棒和燈泡手燈，主唱梁耀燮更在演唱到〈Ribbon〉時，忍不住拭淚，活動尾聲，成員們也感謝粉絲這些年來不離不棄地支持，3天演出圓滿落幕，也讓大家更加期待海外場的到來。

「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON， AGAIN] IN KAOHSIUNG」票價圖和粉絲福利。（希林國際提供）

而他們出道15年，年過30依舊保養得宜，擁有凍齡帥氣臉蛋，成員李起光去年參與了韓劇《和我老公結婚吧》，展現強大的存在感，當然身為二代團，歌舞實力自然是沒話說，堅持拿著手麥唱跳，就是為了給粉絲最高品質的演出，李起光還跨足創作，在今年3月推出迷你5輯《Switch On》中5首歌就自作了3首，主打歌〈BODY〉也在音樂銀行下冠軍（一位），當時成員感性地在台上流下了眼淚，承諾未來將以各種舞台和面貌展現Highlight的團體色彩，希望跟粉絲能夠繼續溫暖守護著彼此。

「HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG」將於7月6日（六）晚間5點在高雄流行音樂中心海音館舉行，票價分為NT$5,980 特區 (依序號整隊入場) ／ NT$5,980 看台區 ／ NT$4,980 看台區 ／ NT$3,980 看台區 ／ NT$2,980 看台區，也祭出限量VIP特區及看台區套票NT$6,880（含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、4張一組的獨家小卡），門票將於5月26日（日）中午11點在ibon售票網站、 7-11 ibon機台啟售，更多活動詳情請洽希林國際官方臉書和IG查詢。