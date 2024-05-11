台北市信義區昨（10）日晚間爆出網紅「Mr.R（R哥）」撒30萬千元鈔活動，湧入近3千人瘋搶，引發推擠意外掀起熱議。其實撒錢最有名的是擁有2.5億粉絲YouTuber「MrBeast」，被網民號稱「撒錢始祖」。去年他生日隨機送10萬美金（約新台幣324萬元）給10位粉絲，今年26歲生日霸氣宣布要送26台特斯拉，令全球粉絲瘋狂。

MrBeast以高成本影片在網紅圈闖出一片天，他更以出手闊綽聞名，美國時間7日他慶祝26歲生日，當天在Instagram宣布，「我的26歲生日要送出26輛特斯拉給我的粉絲們」；文中透露，只要追蹤他並在貼文按讚，再留言標記2位好友，就有機會成為特斯拉車主。

據悉，MrBeast去年生日豪撒10萬美金（約新台幣324萬元）給10位粉絲，且得獎者也真的如願拿到現金，因此造成全網轟動，今年又大手筆送特斯拉，市價最便宜一台也要新台幣170萬元，26輛大概就是約新台幣4420元，讓全球粉絲都很期待，誰能成為26位幸運兒之一。

不過，MrBeast送特斯拉的得主是有條件的，參與的粉絲須年滿18歲或達法定成年年齡，居住於美國（紐約與佛羅里達州除外）、澳洲、加拿大、法國、日本和南韓，台灣不在其中，所以此次台灣粉絲恐無緣成為特斯拉得主。

而MrBeast本名是詹姆斯‧史蒂芬‧「吉米」‧唐納森（James Steven "Jimmy" Donaldson），26歲的他在YouTube上已擁有超過2.57億位訂閱者，過去他也被外媒評選為「全球最賺錢的YouTuber」。