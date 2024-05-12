中國搜尋引擎龍頭百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片，內容指出，「為什麼要考慮員工的家庭」、「員工鬧分手提辭職我秒批」，挨批冷血慣老闆，她本人於9日發文道歉，並清空個人抖音帳號內容，只留下道歉啟事。璩靜已從百度離職，有中國媒報導稱，璩靜離職前已在深圳註冊公司，經營範圍包括文化娛樂經紀人、顧問策劃服務等等。對此，有網友表示，「人家這是準備另起爐灶，走黑紅流量路線帶貨了吧」。

影片嗆員工害百度股價蒸發300億 冷血女副總裁丟飯碗

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/08～2024/05/09）統計調查，近兩天百度的探索概念，出現「百度副總裁、我又不是她婆婆、市值一夜蒸發300億、僱傭關係、特斯拉、無人駕駛出租車」。璩靜身為百度公關第一把交椅，親自開設抖音帳號，希望打造有如小米創辦人雷軍的網紅現象。她從5月1日開始發布4段短影音，主要分享自己的工作模式與理念，粉絲數飆升至95萬人左右。

但是短短不到一週，就因為發表「員工鬧分手離職秒批」、「我又不是她婆婆」、「和員工只是僱傭關係，為什麼要考慮員工的家庭」等爭議言論，引發網友熱議，「她提離職了！董事長一定秒批」、「她只是把大部份高層的作法直接說出來而已」、「不重視人才」。璩靜事件導致百度股價蒸發300億台幣，隨後璩靜火速道歉並清空頻道，離開百度自行創業。

馬斯克推動無人駕駛出租車在中國落地 與百度展開地圖合作

近幾年，百度也積極發展人工智慧，特斯拉行政總裁馬斯克上月突然訪中，提出想在中國落地「無人駕駛出租車」，引發市場關注特斯拉全自動駕駛在中國落地的可能性。此前傳出特斯拉將與百度展開地圖及導航功能合作，特斯拉將以百度車道級地圖訊息為基礎，在中國提供自動駕駛服務。

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2024年05月08日至2024年05月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『百度』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。