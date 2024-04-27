南韓女團NATURE 2018年出道，成員來自韓國、日本及大陸，雖然出道至今未有亮眼的成績，但也累積不少忠實歌迷，而團體在2022年推出專輯後，就進入休息狀態，怎料，近日卻爆出日籍成員Haru（阿部春野）任職於日本聲色場所，還未等到團體回歸，經紀公司就宣布解散，令粉絲覺得可惜。

日前Haru被發現在日本聲色場所以接待員的身分工作，在簡介中寫下「從18歲開始在K-POP活動6年」，雖然有改過藝名，仍被網友認出，引起不少討論，起初經紀公司只有低調回應：「現在不是NATURE的活動時期，Haru回日本了，還在確認事實中。」

雖然公司並未證實，但Haru在事後卻疑似認了發聲，「謝謝為我應援的所有人，想說的話現在無法全部說，請再等我一下下」，同時她也用另個藝名帳號發文，「為了我的人生目標而唱歌，請用溫暖的視線看待，現在在店裡可以跟很帥氣的人們見面，我可以享受地好好工作，大家請安心」。

不過在爭議爆發幾天後，粉絲未等到公司的說明，所屬公司n.CH娛樂卻直接宣布，「出道幾年以來努力地奔跑過來並受到粉絲喜愛的NATURE將正式地結束活動」，表示該結果是與成員們討論後的決定，只有韓籍成員Sohee（金昭希）會留在公司繼續發展音樂事業，但公司未來也會繼續為各成員的應援。

事實上，NATURE 2018年出道，出了3張迷你專輯及3首單曲，其中以歌曲〈girls〉最受到歡迎，但在2022年11月後就未有新作品，官方社群也鮮少更新，原以為團體在今年有望回歸，結果直接宣布解散，令粉絲覺得可惜。