日本搖滾天團ONE OK ROCK出道17周年發佈重磅消息,將從秋天開始進行「2024 PREMONITION WORLD TOUR」世界巡演以東京為起點,於9月14、15日於可容納近5萬人東京體育場揭開序幕。值得一提的是,此次巡迴在亞洲僅限於2個城市演出,除了東京以外,更將在9月21日站上高雄國家體育場(世運主場館)舉行,這也是他們首次到高雄演出。

ONE OK ROCK成立於2005年,由主唱Taka、吉他手Toru、鼓手Tomoya及貝斯手Ryota 組成,在台灣擁有5張白金唱片和6張金唱片認證,全球並締造超過18億萬次串流。在全球影響力亦持續增長,是少數能夠與碎南瓜樂團(The Smashing Pumpkins)、紅髮艾德 (Ed Sheeran)等國際巨星同台演出的歌手,也與紅髮艾德共同創作了電影《神劍闖江湖 : 最終章》的主題曲〈Renegades〉。

ONE OK ROCK去年發行了新歌〈Make It Out Alive〉,是自2022年專輯《奢侈惡疾 Luxury Disease》後發行的首支新單曲,也是和AR動作手遊「魔物獵人Now」一起製作,封面以遊戲中的角龍為主角, MV融合了現實世界和數位世界,講述了一名獵人穿過東京街道,最後在澀谷十字路口與角龍對峙的故事,將充滿情緒的搖滾曲風與「魔物獵人Now」所創建的AR世界融合在一起。

由Rob Cavallo(Green Day、My Chemical Romance)製作的新專輯《奢侈惡疾 Luxury Disease》收錄包括〈Save Yourself〉、〈Let Me Let You Go〉,以及被選為SEGA「音速小子 未知邊境」片尾曲的〈Vandalize〉,在日本首次亮相便登頂榜首,是ONE OK ROCK繼《35xxxv》、《壯志雄心AMBITIONS》和《暴風眼EYE OF THE STORM》後,第4張在日本奪冠的專輯。

「2024 PREMONITION WORLD TOUR」將到東京、高雄、杜塞道夫、巴黎、倫敦、多倫多和洛杉磯等城市,首次將盛大豪華全製作表演帶到歐洲和北美,登上他們職業生涯中最大國際場館。更多售票資訊請洽KKLIVE和華納音樂官方粉絲專頁。