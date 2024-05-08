韓國女團VIVIZ去年底發行的第四張迷你專輯《VERSUS》主打歌〈Maniac〉，近期成為韓國音樂排行榜的新「逆行神話」，近日也舉辦新一輪的巡演，台灣場則確定要在6月9日於台北國際會議中心登場，是繼去年3月的粉絲見面會，時隔1年來台。

VIVIZ由GFRIEND出身的信飛、銀河、嚴智共3人組成，〈Maniac〉的成功，部分得益於其核心的舞蹈挑戰，由著名編舞家Kany設計，這位編舞也曾為Beyonce設計舞蹈。這一舞蹈以其標誌性的臀部和骨盆動作為人們津津樂道，吸引了眾多歌手和粉絲的模仿。

嚴智表示：「專輯準備即將完成時，我們對這張作品充滿信心，期待它能獲得全球粉絲的認可。」信飛也感慨地說：「活動結束後，我發現〈Maniac〉排名不斷上升，我們曾半開玩笑地說這首歌應得到更多的愛，現在有這樣的成績真是太好了。」銀河也分享：「這次專輯和歌曲逐漸獲得的認可讓我們感到非常珍貴和感激。這份成就不僅來自數字上的成功，更來自於粉絲的廣泛支持。」

嚴智最近也為韓劇《背著善宰跑》演唱了OST〈May I Love You？〉，其活潑的編曲和可愛的歌詞，真實地捕捉到了心動的感覺，表達了劇中男女主角互相守候了15年，卻對愛情感到陌生的情形，同樣也是推出後廣受歡迎。此外，該劇男主角邊佑錫也即將於下月初來台舉辦粉絲見面會。

「2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind ： Love and Tears] in Taipei」將於6月9日在台北國際會議中心（TICC）舉行，票價分為5500／4500／3500／2500共4種，將於5月12日（日）在KLOOK售票正式開賣，更多詳情可洽主辦單位優勢力娛樂官方臉書查詢。