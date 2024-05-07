韓國熱門韓劇《背著善宰跑》由金惠奫和邊佑錫共同主演，開播後話題不斷，男主角邊佑錫也因此暴紅，IG帳號一個月漲了200萬人追蹤，飆到714.3萬追蹤數，甚至傳出即將來台的好消息，事實上，這部劇因為許多男演員拒演，差點「難產」，卡關3年之久。

根據《韓國日報》報導，《背著善宰跑》一開始並不是韓劇市場上受到期待的作品，不少男演員以為劇情是單純KPOP粉絲單戀偶像的故事，而拒絕演出，男主角選角一度遇到困難，直到導演注意到《20世紀少女》裡的邊佑錫後，發出邀請，才正式開始製作。

邊佑錫靠著這部戲獲得超高人氣，在最新演員品牌評價中，獲得第二名的好成績，該數據為韓國企業評價研究所以2024年4月6日至5月6日的大數據結果，將消費者品牌參與度、媒體量、流量、社群互動量數據化結果，此次前5名分別為金秀賢、邊佑錫、朴成焄、金智媛、李主儐。

此外，近日邊佑錫也傳出即將來台好消息，主辦單位藝凱娛樂昨（6）晚PO出預告文，給出「1031」、「大手」、「郵筒」三大線索，分別對應到邊佑錫生日是10月31日，189公分高的他，也有一雙大手，和他的粉絲名稱為「郵筒」，並給出提示「戲劇開播後社群瞬間漲粉200萬，韓國現在最炙手可熱的大勢演員」，明顯提示，令不少粉絲十分期待。