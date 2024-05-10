夏天蚊蟲活躍，外出除了防曬也要防蚊，上個月有婆媽在全聯社團分享一款防蚊液，直呼很有效，小朋友抹上後都沒被蚊子或小黑蚊叮；昨有網友回報，該款防蚊液目前正在買一送一，原價一瓶499元，特價後只要250元，當場拿了6瓶回家，把貨架掃空。

一名女網友上個月在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，她貼出賣場一款「派卡瑞丁8小時長效防蚊液」，直呼去年用過覺得很有效，帶小孩回花蓮或外出時都靠它躲小黑蚊，小孩真的很少被攻擊，並表示今年不知道有沒有買一送一活動。

話題曝光引發熱烈討論，一票網友也在等優惠，「這款真的有效防蚊，每次買一送一我都大掃貨」、「去年特價有買，真的不錯用。」

另名女網友昨在社團發文回報，這款防蚊液之前價格為399元，昨天看竟變成499元，詢問收銀人員才發現目前有買一送一活動，特價後一瓶只要250元，原PO當場掃了6瓶回家。

不少民眾得知訊息後趕緊去全聯補貨，有人到現場發現架上只剩2瓶，立刻全放進購物籃；用過的網友紛紛留言「對抗蚊子真的有效，味道也不刺鼻」、「這瓶很推，有貨的話『全聯小時達』就能買，直接免運。」