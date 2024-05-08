好市多近日推出ARIEL洗衣精特價，全台門市都擠滿搶購人潮，一名女子先前已買1組，當時規定每卡限購2組，事後她到賣場再買1組，結帳時發現是原價，詢問結帳人員才知，賣場又改成每卡限購1組，若要買第2組要付原價，她氣得馬上辦退貨。

原PO昨（7）日於臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，ARIEL洗衣精特價被搶爆後，賣場限制會員每卡只能買2組，5日她去賣場只有買1組，後來母親家裡的洗衣精也用完，她再到賣場買1組。

原PO結帳後核對明細發現洗衣精沒有特價，詢問結帳人員才知道賣場已更改規定，從原本每卡限購2組，改為限購1組，由於會員資料顯示她先前已買1組，因此第2組只能用原價購買，她一聽氣得立刻辦退貨，並表示不能理解賣場的做法。

原PO抱怨，現場架上還有貨可以賣，卻限縮購買組數，呼籲其他會員，不論買什麼結帳時都要仔細核對，千萬別傻傻付原價。

貼文引發熱議，一名網友表示，熱賣商品剛特價時不會有限購，待庫存不足，賣場為了讓所有人都買得到，就開始每卡限購，因此要買大量要趁剛特價的前幾天入手。