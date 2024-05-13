氣象署觀測，今天北部高溫降至24度，與昨天33.6度相比，驟降近10度！氣象專家吳德榮表示，今天鋒面快速南下，全台有陣雨或雷雨，注意較大雨勢，之後乾空氣影響，周三到周五連3天清晨北台灣平地最低溫可能降至15度左右。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日鋒面快速南下，各地仍有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢；今晚由北而南、天氣好轉，降雨停歇。今日北台灣明顯轉涼，北部氣溫17～24度，中部19～29度，南部22～32度，東部18～30度。

吳德榮表示，明日至周日（14～19日）鋒面南移、在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。其中周三至周五的清晨，因輻射冷卻加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。

另外，吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢，其他各國模式亦有類似的模擬，需繼續觀察。