大陸杭州一名21歲男子工作時遭機器截斷食指，緊急送到杭州整形醫院接回，但幾天後患處變色發黑，男子打開紗布竟見爬滿了蛆，清創時清出多達80隻蛆，但即使清創後仍救不回，只好截掉食指保命。對此，男子父親指控醫院有嚴重疏失，之後又逃避責任，一定會告到底。

根據陸媒《新聞晨報》報導，這名21歲男子4月28日食指被機器截斷，公司把他送到杭州整形醫院手術接回，手術後狀況正常，隔天手指雖然有點變色，但放血治療後就無礙，沒想到主治醫師30日早上觀察說正常後，之後情況卻越來越詭異。

男子父親指出，5月1日家人發現兒子的手情況不對，但主治醫師去放假，值班醫師說兒子不是他的病人，拒絕治療，2日兒子手指痛到受不了，自行打開紗布發現手指發黑、長滿蛆，值班醫師才幫他清創，清出至少80隻活蛆。離譜的是，值班醫師知道兒子手指發黑，卻不換紗布，甚至造假醫療紀錄，在病歷上把手指長蛆寫成存在異物活體組織，等兒子轉院到省醫院，手指已經腐爛、部分組織被蛆吃掉，需要截掉食指保命。

對此，杭州整形醫院劉科長表示，一直有積極應對病人，可能病人理解有問題，造成認知落差，並指出醫師可能經驗不足，沒做很好的處理，未來會加強培訓，避談賠償及其他問題；男子父親則強調，一定會對害人又不負責的醫院提告。