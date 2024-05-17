維持婚姻不容易。一名女網友分享，她和老公一起創業10年，最近老公去大陸出差，她有急事要討論，一大早打電話過去，竟然有陌生女孩接電話，說「他還在睡！」後來老公用了很蹩腳的理由解釋，而公婆知道後，竟然支持老公帶一個大陸女生回來，還說「反正現在一堆人娶大陸老婆」，引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，她和老公共同創業10年，前幾天老公去大陸出差，某天有急事需要老公處理，所以早上6點多就打電話給老公，沒想到卻是一位陌生小姐接電話，讓她非常震驚與錯愕，但隨即就冷靜地說「我是台灣林太太，你請林先生聽電話。」

女網友表示，沒多久就聽到電話那一頭，傳出老公斥責陌生女生的聲音「我老婆的電話妳幹嘛接？」接著老公就接起電話，解釋說那個女孩昨天太晚下班，不敢回家，所以才借睡他的房間。原PO聽了沒說什麼，只把急事交代完，就先掛電話了。

女網友指出，老公疑似偷吃的消息，她找不到人訴說，忍到了中午才和公婆講，沒想到婆婆卻說：「現在娶大陸女生的人很多，可以的話，叫他帶一個回來幫忙做事，這樣還不用付薪水！」而公公聽了也附和，讓她差點罵出三字經，認為公婆講的話不妥，也很懷疑這是正常人講的話嗎？瞬間不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論。「先生的鬼話不要信」、「先蒐集出軌證據，再來考慮是否想離婚，畢竟你跟先生創業很久，金錢部分怕不好釐清」、「直接幫公公也找一位，看看婆婆怎麼想」、「不要猶豫，做好離婚的準備，留不住人，至少也要留住錢。」