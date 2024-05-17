台灣文學館實境解謎活動主視覺「阿龍」遭踢爆抄襲大陸繪師的「嗷嗚龍寶」作品，館方16日發道歉聲明仍止不住網友怒火，挖出該廠商背景雄厚，8年內取得政府標案共獲7000多萬得標金，光台文館連續7年標案獲1494萬得標金，且其中3年不需公開招標，直接續約。台文館強調絕無圖利，已與廠商終止契約且列拒絕往來。台南市立委謝龍介斥台文館洋相出盡，將要求新上任文化部長嚴辦。

台文館抄襲風波未因館方與廠商道歉而落幕，網友更挖出該廠商「蹦世界數位創意公司」過去8年共標得政府37項標案，得標總金額高達7000多萬元，其中台文館就占了1494萬，直呼背景雄厚。

台文館表示，「蹦世界」取得館方在2018年、2020年、2022年與2024年的限制性招標案，是經過7人以上的委員合議制評選的公開標案，另外2019年、2021年與2023年的標案屬於辦理後續擴充，是廠商前1年的履約成果，請首長核定是否續約，強調程序皆符合採購法。

館方解釋，所謂限制性招標，並非以指定廠商承攬為唯一選項。過程仍有其他廠商參與招標。「阿龍圖像」案為台文館「2023年展覽數位內容建置採購案」，標案編列經費275萬元。

圖像抄襲風波影響台文館聲譽甚鉅，台文館強調終止2023年這項採購案契約，該廠商列為拒絕往來戶，並將廠商名稱與相關情形刊登在政府採購公報。

謝龍介17日直斥，台灣文創竟模仿大陸，做錯事一開始還硬坳，做賊喊捉賊，洋相出盡，對台灣文創業是重大打擊。更不可思議的是一個廠商竟有這麼多的標案。

他批評，文化部過去長期以限制性招標圖利「綠友友」廠商，期待準總統賴清德上任後展現新氣象，正蒐集資料，會要求新的文化部長嚴辦此案是否有官商勾結與圖利黑幕。