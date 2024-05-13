由於東北季風影響，明（14）日東北部、東部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區及花東山區有局部短暫雷陣雨，各地早晚偏涼，北部及東北部低溫18、19度。氣象署表示，周三、周四（15日、16日）各地早晚持續偏涼，下周一（20日）水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，北部及南部地區有零星短暫陣雨。

氣象署指出，明天東北部、東部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部及東南部的降雨轉趨零星，午後中南部山區及花東山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地早晚偏涼，北部及東北部低溫18、19度，其他地區約20至23度，北部、東北部及東部白天高溫約25至27度，其他地區高溫約27至31度，西半部日夜溫差稍大。

氣象署分析未來天氣變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周三東北季風減弱，各地多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；周四東北季風再增強，各地多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，各地早晚持續偏涼。

周五至下周日（17日至19日）東北季風減弱，各地大多多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，各地高低溫回升，早晚舒適白天偏熱；下周一水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，北部及南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。