周日（12日）就是母親節，日系服飾品牌UNIQLO推出母親節寵愛企劃，即日起至16日多款單品祭超殺優惠，棉質T恤、細肩帶背心最低290元；UNIQLO：C系列多款女裝一次砍700元，原價1290元至1490元的商品，現在千元有找，只要590元至790元；此外同系列女裝外套雖不列在母親節優惠清單，不過官網也有高達2000元的折扣。

UNIQLO祭出母親節寵愛企劃，即起至16日多款單品都有超低優惠，百搭棉質T恤以及夏天必備的女裝AIRism細肩帶背心只要290元。

熱銷聯名UNIQLO：C系列女裝，包括抓皺長裙、抓皺挖背洋裝、打褶寬褲、棉質氣球褲等一次砍700元，原價1290至1490元的商品，特價只要590元至790元。此外同系列女裝外套雖不列在母親節檔期優惠清單，不過官網也有高達2000元的折扣，風衣外套原價3990元、特價1990元；休閒西裝外套原價3490元、特價1490元。

今、明兩天還有限定優惠，女裝AIRism防曬抗UV網眼連帽外套790元，現省200元；女裝降落傘褲折扣300元、只要990元。

另外即日起至16日加購禮品包裝或於指定店舖購買UNIQLO FLOWER，可獲得特製母親節小卡；10日至16日加碼推出滿額禮，消費滿2000元即贈附有保冷收納機能的「造型網眼購物袋」。