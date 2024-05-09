厚衣還不要收！受東北季風影響，清晨氣溫急降。中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市貢寮的16.8度。近期是否有今年第一颱生成？氣象署表示，目前在菲律賓東方海面的低緯度地區，比較適合熱帶雲簇發展，未來有機會形成熱帶性低氣壓或颱風，可觀察下周二、下周三有無明顯熱帶雲簇產生。

今天（９日）東北季風持續影響，東半部及南部地區降雨零星，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區降雨較明顯，有較大雨勢出現的機率。明（１０）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。今日桃園至臺南沿海空曠地區、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。

氣溫方面，受東北季風影響，清晨北臺灣低溫約２０、２１度，其他地區為２２至２４度，局部會再更低一些，感受稍涼，而白天高溫在宜、花為２５度左右，北部為２７至２９度，其他地區則是２９至３１度，感受舒適溫暖，外出請注意增減衣物。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：９日東北季風影響，東北風挾帶微量境外污染物影響臺灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。