摩根士丹利表示：「雖然美國潛在關稅上調對貿易量的直接影響似乎有限，但我們認為這表明西方保護主義日益抬頭，關稅和其他相關措施可能比我們之前預期的更早實施，規模也更大。」
展望未來，摩根士丹利認為，美國政府潛在的關稅上調「將刺激中國整車廠加快將生產轉移或本地化到海外的計畫，並尋求合作夥伴或合資企業，以更好地應對西方日益加劇的保護主義。
摩根士丹利分析師13日發表報告表示，儘管美國對中國電動車（EV）徵收 100％的潛在關稅看似激進，但對中國電動車出口的直接影響「應該有限」。
摩根士丹利表示：「雖然美國潛在關稅上調對貿易量的直接影響似乎有限，但我們認為這表明西方保護主義日益抬頭，關稅和其他相關措施可能比我們之前預期的更早實施，規模也更大。」
展望未來，摩根士丹利認為，美國政府潛在的關稅上調「將刺激中國整車廠加快將生產轉移或本地化到海外的計畫，並尋求合作夥伴或合資企業，以更好地應對西方日益加劇的保護主義。
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