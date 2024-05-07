今天氣與昨天類似，東半部有局部短暫陣雨，留意局部較大雨勢，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天（8日）另一波微弱鋒面南下，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨；周四、五（9、10日）各地晴朗穩定，氣象專家吳德榮提醒，清晨受輻射冷卻效應影響，北部氣溫降得很低，中央氣象署表示，北台灣低溫剩下20度，局部地區可能降至18、19度。周日（12日）母親節另一波鋒面接近，影響程度待觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨，白天偏熱、早晚涼，各地氣溫：北部22至32度、中部22至34度、南部23至35度、東部22至32度。

明天另一微弱鋒面快速南下，影響時間很短，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，午後中南部山區有短暫陣雨機率，氣溫略降。周四、五大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨，白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨輻射冷卻帶來偏低氣溫，北部局部平地降得最低；氣象署表示，北台灣低溫剩下20度，局部地區可能降至18、19度。

周六（11日）雲量稍增、多雲時晴，氣溫略升；周日（12日）鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一（13日）鋒面南下，影響程度應持續觀察。