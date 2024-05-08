嘉義縣剛整修開放的土匪山步道0.2公里的路段塌陷了。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣剛整修好的土匪山步道，景色宜人，林蔭蓊鬱，好健行。（嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣番路鄉「土匪山步道」封閉整修約7個月，才剛於4月底宣布開放通行，吸引遊客嘗鮮，卻發現0.2公里路段坍塌、0.5公里橋梁扶攔毀損斷了，認為工程品質堪憂；農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，近來地震及山區下雨造成土石鬆動滑落而毀損設施，已派員搶修。

楊姓遊客指出，一獲知土匪山步道開放了，5月初立馬揪同好去健行爬山，正要感受新步道的舒適感，卻發現0.2公里的路段塌陷了、0.5公里處的橋梁扶攔毀損斷了，哪A安內？不是才剛整修好嗎？工程品質有沒有把關？

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，經認養步道的公興社區發展協會回報及嘉義分署派員勘查，因近日地震及山區下雨造成土石鬆動滑落，導致部分路段坍塌、橋樑扶欄損壞，分署已派員搶修。

嘉義分署指出，土匪山步道先前因受天然災害影響，受損嚴重，長期無法通行，嘉義分署自2023年9月起修復，工項包括路基、階梯、橋梁、涼亭及指示牌等重要設施，歷時近7個月工期，投入約841萬元經費，今年4月28日重新開放。

嘉義分署表示，土匪山步道海拔約640-690公尺，屬於淺山區步道，是大眾化的爬山健行路線，近期因地震頻繁、鋒面帶來降雨等因素，開放至今遊客人數約100人。