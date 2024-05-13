政治大學為慶祝在台復校70周年，特別推出一系列活動，邀請全校師生與民眾共同參與政大生日。具全台最美大學圖書館美稱的政大達賢圖書館，將於18日當天上午8時至下午5時止，首度開放給所有年齡層的訪客自由參觀，無需更換證件即可入館。

政大在台復校70周年，今年以「希年日新 木柵菁莪70載」為主題，70載意象之希年與《詩經 ‧小雅‧菁菁者莪‧序》中「菁菁者莪，樂育材也。君子能長育人材，則天下喜樂之矣。」為象徵，傳達政大在指南山下、景美溪畔這塊山明水秀的木柵寶地，持續培育英才、教誨學子70年。

為慶祝政大在台復校70週年，全台最美大學圖書館達賢圖書館於5月18日當天8時至下午5時，首度開放給所有年齡層的訪客自由參觀，無需更換證件即可入館。5月15日至7月31日期間在達賢圖書館二樓特藏中心亦舉辦「希年日新──政大在台復校70周年特展」，以食衣住行育樂等多面向，回顧在台灣復校篳路藍縷的歷程。

「校慶音樂會～政大好聲音」將於5月18日登場，今年特別邀請韓國獨立樂團Biuret來臺演出，曲風涵蓋多種風格，包括現代搖滾、流行龐克、另類搖滾和民謠等，將一連帶來四首中、韓歌曲，為觀眾創造獨特的聽覺體驗。還有金旋獎出身的狗才樂團、我走指南路、（Ar）Tone、 吳仲棋，以及政大吉他社、搖滾樂社等接力演出，豐富內容不容錯過。

第三屆鐵觀音節市集以「走讀三貓綠森活、遊藝文山食農樂」為主題，5月17日、18日連續兩天為大家帶來一系列別開生面的文化體驗。

政大今年結合校慶舉行「第一屆茶藝文化交流展暨國際茶日慶祝會」，邀請各大專院校與高級中學，參與茶席暨茶文化路徑靜態展、奉茶活動，並推出二手交換環保市集、鐵觀音節農民市集、政大公企中心城東市集、政大郊山導覽等豐富精采的活動，歡迎民眾一齊享受茶香繚繞的校園。活動詳情可上政大校慶官網查詢。