國防部訓次室處長戴建有少將。國防部提供

國防部人次室處長傅政榮少將。國防部提供

國軍將於6月16日舉行「黃埔建軍一百週年校慶」。國防部今天表示，校慶規劃由總統主持，活動分為校慶典禮、營區開放、音樂晚會等3大部分，並納入聯兵旅部隊參與閱兵「共襄盛舉」。

國防部人次室處長傅政榮少將指出，國防部針對陸軍官校6月16日的建校100週年，規劃由總統主持，活動分為三大區塊，第一是校慶典禮、第二是營區開放，第三是音樂晚會。

有關閱兵規劃，國防部訓次室處長戴建有少將說，除了官校學生參加之外，有納編聯兵旅部隊來「共襄盛舉」。

據透露，國防部積極籌備黃埔建軍百年校慶，並未因新舊總統520交接而有所變化或觀望；國防部長邱國正要求陸軍籌備百年校慶目的在於「共同參與」，務實與不鋪張，結合國軍戰訓本務；今年3月，陸軍司令鐘樹明上將便召開「黃埔建校100週年校慶文宣整備規劃提報會議」，強調必須符合史實。另國防部所辦「黃埔建校百年特展」上周於國立臺灣圖書館大廳及藝文走廊登場，為百年校慶熱身。

此外，「中華民國陸軍軍官學校一百週年」紀念郵票也將於6月發行，郵票圖案以國旗、校旗及黃埔時期的校門作為背景，四個時期的學生（黃埔、南京、成都及鳳山時期）立正並舉手敬禮，並未切割黃埔來台前的歷史。事實上，去年黃埔99年校慶，邱國正校閱地面部隊時，即有陸軍官校「黃埔、南京、成都及鳳山」等4個時期的服飾車隊依序進場。

據了解，陸軍各軍團指揮部的參演部隊，刻正加緊排練，各軍校學生閱兵連亦按步就班練習，國防大學校長劉志斌上週曾到政戰學院校閱；六軍團指揮官李天龍、八軍團指揮官呂坤修近日亦視導參演部隊，顯示軍方對百年校慶活動的重視。