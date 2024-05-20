總統賴清德、副總統蕭美琴今日宣誓就職，對於新政府的期許，彰化縣長王惠美說，新政府就是新的開始，希望新政府與民一同呼吸，凡事以民為主。王惠美因議會總質詢今日無法北上觀禮，但會參加今晚台南國宴。

王惠美上午參加線西國中「學校社區共讀站7校聯合揭牌啟用典禮」，針對媒體提問，對新政府的期許，王惠美說，新政府就是新的開始，希望新政府與民一同呼吸，凡事以民為主。

雖然沒有北上參加總統、副總統宣誓就職典禮，她表示，今天剛好是議會總質詢最後一天，向議會請假似乎不太好，但會參加今晚的國宴，去慶祝一下。