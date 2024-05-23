競選民進黨彰化縣黨部主委的許廣東表示，文宣有真人簽署就不是黑函，楊富鈞應虛心接受檢視。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

民進黨各縣市黨部主委改選倒數，彰化縣為現任主委楊富鈞對上挑戰者許廣東，其中楊富鈞今天指控許廣東散發黑函，公然挑戰黨主席賴清德下達應正面訴求尋支持的指示；許廣東回應，他發送的文宣內容有憑有據，經得起檢驗。

彰化縣今天有許多民進黨黨員收到許廣東的拜票文宣，內附黨員葉佳旭的忠告，列出3項反對楊富鈞連任的理由，還提到25位執評委中有18人聯署要求換掉主委。

楊富鈞指出，有不少黨員反映黨職選舉抹黑謠言滿天飛，傷害民進黨形象和撕裂黨內團結。文宣署名必須真實，但黨員查詢系統及黨代表名單中並無「葉佳旭」這個人，他與律師討論後認為這就是黑函，且指控內容並非事實。

他強調，兼任黨主席的總統賴清德昨天在民進黨中執會呼籲黨職改選切勿互相攻訐，親痛仇快，同時發函各縣市黨部，要各黨職候選人注意行為分際，候選人及其團隊應保持理性平和、團結和諧，以正面訴求尋求最大支持。

除反擊對手，楊富鈞也發起「一人一通電話、守護民主台灣」活動，請大家致電告訴立法院長韓國瑜和立法委員傅崐萁、黃國昌，不要霸凌自由民主，多數暴力沒收自由民主，台灣不能香港化。

許廣東反駁，黨代表中確實有「葉嘉旭」這個人，而葉嘉旭習慣簽名時簽「葉佳旭」，文宣有真人簽署就不是黑函，楊富鈞應虛心接受檢視。

他強調，其實不只葉嘉旭看不慣彰化縣黨部不依規範運作黨務，現已有18位執評委和30位縣黨代表聯署支持他參選，要下架楊富鈞。