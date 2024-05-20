中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產案投標，近日已分別通過國防部資格審查與實機驗測，拔得頭籌，成為第一家取得軍用商規「微型無人機」、「監偵型無人機」無人機之合格廠商資格，也是該兩款無人機目前唯一通過之合格廠商。

國防部「監偵型無人機」標案規劃採購1,552架，「微型無人機」案為採購1,485架，中光電智能機器人已接獲國防部正式公文通知為合格廠商。後續第二階段之採購將依第一階段招標文件規定，由國防部個別邀請符合資格之廠商投標方式辦理。

其中，「監偵型無人機」由海軍執行驗測，包含文件審查47項、器材測量4項、地試驗證9項、飛試驗證19項，合計79項；「微型無人機」由陸軍執行驗測，包含目視測試33項、性能測試19項，合計52項。中光電智能機器人兩款無人機皆一次驗測完成並通過，顯示出產品具備高成熟度、高穩定性與卓越性能。

中光電智能機器人是台灣唯一具有無人機量產及輸出海外經驗的公司，近年與美國Teledyne FLIR合作警消應用無人機產品每年持續穩定出貨中。而上個月在美國聖地牙哥Xponential 2024參展，主打自主研發關鍵技術，整機台灣設計、製造，且符合美國國防授權法案（NDAA）之無人機相關產品，深獲國際客戶青睞，市場需求熱烈。

為因應國內軍用商規市場與國際市場需求，中光電智能機器人已做好擴產規劃，以提升生產製造量能，並精進品質管理及維運服務體系，朝國際一流的無人機指標企業邁進。