台中捷運今（21）日上午11時20分發生車廂隨機砍人，不少民眾想起2014年鄭捷在台北捷運殺人事件，警察大學跆拳道教官在鄭捷事件發生後，曾教10招防身術，建議民眾可先拿身邊的東西防身，包括手機、包包等隨身物品等，另外台灣警察專科學校行政警察科副教授馬心韻過去受訪時也表示，遇到歹徒要保持冷靜、進入車廂可先查看「警備裝置」位置，建議下載「警政署警政服務App」，警方就能立刻鎖定事發位置。

警察大學跆拳道教官教大家10招防身，前5招為手上有任何東西都能做為阻檔，但不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具；空間小以繞圓型方式閃避；退後以側站方式，以免跌倒；如可反擊，直接攻擊歹徒手腕，將兇器打落；隨身攜帶伸縮式雨傘，遇狀況立即變成防身工具，可將傘打開阻擋對方視線。

後5招則是，近身可攻擊下襠，膝蓋等脆弱部位；遇到狀況要保持鎮定，不要言語刺激歹徒；把口腔式噴霧用品當作攻擊工具；快速逃離，大聲喊求救，警察來了吹哨子，逃至馬路人多地方；包包、手機、衣服、鞋子、書本、報紙、飲料等，可以丟擲的物品，都可以拿來攻擊歹徒。

台灣警察專科學校行政警察科副教授馬心韻過去曾表示，據統計反應愈大，不只會刺激歹徒，還會提高對方的攻擊力，最好的辦法是保持安靜跑開；建議下載「警政署警政服務App」，若發生意外只要按一個鈕，警方就能立刻鎖定位置，能迅速通報當地警察單位，還能開啟視訊，讓警方了解事發現場；同時也呼籲搭車旅客，進入車廂可先確認「警備裝置」，如擊破器、車廂停止鍵、滅火器等。