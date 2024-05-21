中捷隨機砍人！英勇長髮男與持刀嫌扭打 滿頭血冷靜報案畫面曝 @ChinaTimes

台中捷運今（21）日上午驚傳砍殺事件，20歲洪姓男子不明原因忽然在車廂持刀對著亂砍，2名乘客當場濺血送醫，案情曝光後震驚社會。對此，行政院前環境保護署長魏國彥還原事發現場，並透過臉書發文指出，他當時正在車上準備抵禦，未料卻看到一名見義勇為的長髮男子和兇嫌扭打，並驚恐稱：「跑出站外，他滿臉是血。」

中捷砍人！長髮男捨命搏兇手 前環保署長魏國彥直擊：他滿頭血冷靜報案

台中市西屯區文心路二段699號「捷運市政府站」發生隨機攻擊事件，警消到場發現有3名傷者，1名年約17歲少年，胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，1名年約27傷者，臉頰15公分撕裂傷，另1名年約20歲男子，右手多處割傷。

警方表示，3名傷者稍早已送往林新醫院救治，並在現場起獲1把菜刀及2把尖刀，研判為洪男所有，至於詳細案發原因尚待進一步調查釐清。

事發時，行政院前環境保護署長魏國彥也在車廂內，並目擊案發全部過程，事後心有餘悸地透過臉書張貼心情，「台中捷運發生類似鄭捷持刀隨機殺人事件，我正好在車上，拎起了隨身公事包，準備抵禦。是看到了一位見義勇為男士和持刀者撕扭。他後來也和我們一起逃出車箱，跑出站外他滿臉是血，還冷靜報案，後來被救護車運走。我因尿急，回去上廁所，發現洗手枱上疑有血跡，可能是受輕傷者所留。」