烏克蘭軍方正在努力加強美國提供的艾布蘭主戰坦克的防護。烏克蘭社群媒體上分享了一張加裝爆炸反應裝甲（俗稱爆反，ERA）的M1A1 SA照片，烏克蘭士兵先前曾表達過擔憂，面對俄軍火力，這些坦克防護力還是不太夠，這張照片可以看出在車身的上半部和下方都安裝了蘇聯的「Kontakt-1」（接觸1型）爆反。這些爆反顏色不一，顯示出它們原本來自各種不同的蘇聯坦克型號，而該車側身的突出部分則採用美國標準的M-19 ARAT爆反，可提昇對於各類反坦克武器的防禦力。

⚡️The first recorded appearance of the 🇺🇦M1A1 SA-UKR with "Kontakt-1" Dynamic Protection installed. pic.twitter.com/W2EFEVjumf — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 21, 2024

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）22日報導，烏克蘭軍隊已損失了美援31輛艾布蘭坦克中的至少8輛。此外，其他幾輛車輛也遭受了不同程度的損壞。烏克蘭士兵先前曾表達過擔憂，面對俄軍火力，這些坦克防護力還是不太夠。

顯然，艾布蘭坦克的正面裝甲無法抵擋俄羅斯的反坦克武器。為此，烏克蘭軍隊開始嘗試使用臨時解決方案，來加強M1A1坦克的防護，這次在正面裝甲和砲塔左右側上硬裝上Kontakt-1就是個很好的例子。

烏克蘭軍自今年2月起投入了由美國提供的M1A1 SA艾布蘭主力坦克抗俄，這些坦克於2023年底開始交付，迄今烏克蘭已損失了8輛，先後有被反坦克飛彈、T-72B3坦克主砲、152公厘雷射導引砲彈，以及自殺無人機擊毀。