受前幾日臭氧累積影響，全台空品多為橘色提醒等級，10日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，位於中央山脈背風面的西半部地區污染物持續累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度上升，空氣品質已達紅色警示等級，預估至11日，西半部地區風速微弱，擴散條件不佳的情況下，北部空品區及高屏空品區空氣品質可能恐怕達紅色警示。

環境部表示，10日環境風場偏東風，西半部風速較弱加上臭氧累積影響，西半部零星測站臭氧小時濃度達90至100 ppb，已亮出紅色警示等級，據氣象署最新資訊顯示，11日環境風場為東南風，天氣穩定，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預報西半部地區空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級，預測12日鋒面接近，空氣品質可望改善，但13日鋒面通過及東北季風增強，仍需留意東北風可能挾帶境外污染物影響，西半部地區及離島可能達橘色提醒等級。

環境部也啟動應變防制措施，包含高臭氧生成潛勢工廠適時降載減排及加強防制設備操作，並加強工廠查核；在移動污染源方面，將限制高污染柴油車進入空維區，並增加老舊車輛路邊攔查。