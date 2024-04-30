有關基層警察人員反映部分防彈衣抗凹陷板瑕疵，警政署今天（30日）表示，該批防彈衣之抗凹陷板係以100%防彈纖維含浸布熱壓成型製成，取代金屬材質之抗凹陷板，除維持原有抗凹陷性能外，重量亦較金屬材質抗凹陷板輕（400g減輕為250g），可減輕同仁穿戴負擔，有關部分瑕疵抗凹陷板已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。

警政署指出，本批防彈衣驗收過程，係由警政署人員到廠商工廠，隨機抽樣送交檢測機構檢測；防彈衣本體及抗凹陷板分別檢測抗彈性能，皆通過IIIA等級測試標準；防彈衣驗收合格後才配發至各警察機關使用。

在陸續接獲警察機關反映，部分防彈背心之抗凹陷板可輕易曲折之情形，警政署相當重視，已在113年4月16日行文廠商依契約條款儘速完成瑕疵品換修事宜，以保障第一線執勤員警安全；上揭防彈衣之抗凹陷板雖有瑕疵，惟防彈衣本體仍具有IIIA等級抗彈性能。

警政署強調，未來防彈衣採購案件，將強化後續製工流程監督，務期購置品質優良裝備供同仁使用，保障員警執勤安全。