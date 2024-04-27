新北地檢署25日指揮警政署政風室、廉政署北調組、新北市警察局等單位，針對新莊分局王姓員警進行搜索，發現王員涉嫌洩漏165等警政資訊系統資料予曾姓民眾，王員詢後依涉犯貪污治罪條例等罪嫌移送，經法院裁定羈押禁見。

警政署長黃明昭針對這種破壞民眾信任的案件至表重視，立即指示針對不法集團持續刨根溯源偵辦，新北市警察局依公務人員考績法、警察人員人事條例，對於王員予以記2大過及免職處分，另追究相關人員考核監督不周責任。

警政署表示，針對165反詐騙系統警政署訂有使用管理作業規定及稽核制度，不定期實施專案清查，去年共計清查21萬131筆165系統查詢使用紀錄，發掘員警疑似異常查詢徵候，從中查處員警疑涉不法函（移）送1件1人次、員警涉非因公務查詢予以行政懲處計16人次，記過11人次、申誡5人次，並從嚴究責。

警政署指出，為強化165等警政資訊系統稽核制度，有效防杜各項漏洞及避免衍生不法弊端，警政署已召集督察、政風、刑事、資訊等相關業務單位共同研商改善精進措施，除重新全面檢視管制稽查制度外，並以「再防貪」機制研提具體改善方針及推動制度化管理，從「系統面」及「法規面」雙管齊下，積極防堵系統漏洞，並要求各單位落實稽核，列為督導重點。