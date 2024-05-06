國防部有許多專業運輸載具，需要正廠授權原料、保養維修，國民黨立委馬文君去年爆料，互暢公司被國防部列為拒絕往來廠商後，竟海外成立空殼公司，再出具假授權書給台灣的「壹達諾汽車系統公司」，藉此騙取國防部標案。壹達諾不滿對馬提告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為馬文君是針對可受公評之事評論，依罪嫌不足，r今天（6日）給予不起訴處分。

去年4月25日，馬文君在臉書發文表示，有不肖廠商在海外成立空殼公司，並以造假文件授權自己的另一間公司，利用詐術詐騙國防部，兩年多來爽拿標案，總金額高達五千多萬元。如此荒謬的情節，國防部是真的被蒙在鼓裡？又或是其中有人包庇，內神通外鬼？

馬文君指出，根據爆料，互暢公司過去曾接過國防部標案，卻因交貨品質不佳，被國防部列為拒絕往來廠商，但互暢公司「烏龍轉桌」，在馬來西亞成立一家空殼「壹達諾卡車車輛公司」，將不屬於自己的產品與技術，授權給台灣的「壹達諾汽車系統公司」，藉此騙取國防部標案，要求國防部應該立即暫停履約，仔細調查壹達諾造假授權，與文件不實的真相。對此，壹達諾不滿馬文君未經查證，提告妨害名譽。

檢方指出，馬文君在2022年11月9日就履約爭議提出問政，復於問政後持續就此議題提出質疑，這些言論實是問政延續，馬文君就當時國防部採購的事情發表言論，雖用字遣詞未能符合壹達諾公司期待讓其感到不快，但衡其發言內容均為攸關社會公共利益的事項，而與私德無涉，縱嫌聳動或誇張，且其目的不外是為喚起一般民眾注意，藉此增一般民眾對於公共事務的瞭解程度，以發揮監督公共事務之效。

檢方認為，從而，馬文君就該等事務，對於具體事實有合理懷疑或推理，而依其個人主觀的價值判斷，提出主觀的評論意見，應屬可受公評事由。且馬文君所指摘並非全然無憑，也非以損害壹達諾公司的名譽為目的，況馬文君還可問號發布標題，是以質疑的語氣，來陳述事由或評論，客觀上認應並無逾越「合理評論原則」之範疇，自屬出於善意而對可受公評之事發表意見，核屬憲法言論自由保障範疇。