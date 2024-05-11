新黨台北市議員侯漢廷。（資料照片）

對於外交部赴台北地檢署控告國民黨立委徐巧芯洩密一事，新黨台北市議員侯漢廷指出，外交部5月8日回應外界質疑的新聞稿，竟然爆出大實話！

侯漢廷10日在《新聞大白話》提到，外交部5月8日的新聞稿自己作問答，其中一項是問「台捷合作援烏案為什麼不請烏方提供需求清單，由我國直接採購交付，要透過捷克轉手，是否為了規避政府採購法，或者意圖使第三方從中獲利？」

外交部回答是，「回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，創造台灣商機。」

侯漢廷質疑，300萬美金要找台灣廠商這件事，是因應立法院要求！請問，哪一個立委要求的？整件事情不是機密嗎？為何在簽約前就有立委可以事先要求外交部一定要採購台灣廠商？請問這位立法委員是誰？為何有資格事前要求？這些廠商又是誰？有沒有公開招標？要說清楚。

侯漢廷還提到，外交部和捷克合作援助烏克蘭，有兩項備忘錄，一項是現在的醫療器材，另一項是汽電共生、淨水處理。其中也有要求2到3成指定台灣廠商，侯漢廷認為要通通查一遍，看背後到底是哪一些人拿到標案。