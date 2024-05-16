斯洛伐克總理費科（Robert Fico）週三（15日）遭遇槍擊，目前仍在醫院接受治療，鄰國捷克共和國也十分關心這起事件，斯洛伐克媒體採訪了前捷克總統的隨扈談論這起事件，是否會改變今後保護政治人物的方式，這名已退休的隨扈認為，只是簡單用眼睛掃視現場的話，絕對不夠，除非能預先監控好公共區域，否則很難預料情況，他認為，在這樣的情況下，斯洛伐克的隨扈隊長反應非常好。

前捷克總統隨扈雷克（Ales Lehk）表示：「保安的處境很困難，因為進入人群總是伴隨著危險。現場人員難以完全控制，這取決於人員的配置和反應。」他補充，斯洛伐克隨扈反應還可以快一點點，但隨扈隊長的反應已經非常好了。

La main de la CIA - OTAN ?

La tentative d'assassinat contre Robert Fico semble être plus qu'une simple attaque d'un homme déséquilibré. Les détails troublants révèlent un schéma bien plus sinistre. Cette femme rousse avec des lunettes noires ne semble pas être une simple… https://t.co/c02VEHwxqt pic.twitter.com/xcf3FUhUWl — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 16, 2024

雷克解釋：「除非你能預先監控公共區域，否則很難預料情況。簡單掃視一眼是不夠的。」

斯洛伐克和捷克的警察安全設置是國際公認的。他表示：「重要的是，人們要接受訓練並有充足的休息時間。」

雷克還認為，讓政治人物出現在公眾面前是最危險的時刻：「斯洛伐克警方現在有機會讓政治人物尊重起相關的保護指令，但很多時候這並不會發生。」他的意思是指政治人物常常接觸民眾而忽視隨扈下達的安全規範。