斯洛伐克總理費科（Robert Fico）週三（15日）遭遇槍擊，目前仍在醫院接受治療，鄰國捷克共和國也十分關心這起事件，斯洛伐克媒體採訪了前捷克總統的隨扈談論這起事件，是否會改變今後保護政治人物的方式，這名已退休的隨扈認為，只是簡單用眼睛掃視現場的話，絕對不夠，除非能預先監控好公共區域，否則很難預料情況，他認為，在這樣的情況下，斯洛伐克的隨扈隊長反應非常好。
前捷克總統隨扈雷克（Ales Lehk）表示：「保安的處境很困難，因為進入人群總是伴隨著危險。現場人員難以完全控制，這取決於人員的配置和反應。」他補充，斯洛伐克隨扈反應還可以快一點點，但隨扈隊長的反應已經非常好了。
雷克解釋：「除非你能預先監控公共區域，否則很難預料情況。簡單掃視一眼是不夠的。」
斯洛伐克和捷克的警察安全設置是國際公認的。他表示：「重要的是，人們要接受訓練並有充足的休息時間。」
雷克還認為，讓政治人物出現在公眾面前是最危險的時刻：「斯洛伐克警方現在有機會讓政治人物尊重起相關的保護指令，但很多時候這並不會發生。」他的意思是指政治人物常常接觸民眾而忽視隨扈下達的安全規範。
文章來源：Prístup k otvorenému davu je vždy nebezpečný, myslí si exochrankár českého prezidenta.Prezrieť si ľudí pohľadom nestačí
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