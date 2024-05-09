俄羅斯國營媒體塔斯社報道，先前遭逮補的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫(Timur Ivanov)，遭指控「以服務形式」，收受超過 10 億盧布（1220 萬美元）的賄賂，很可能面臨長達15年的刑期，俄羅斯沒有死刑。

調查人員稱，伊凡諾夫憑著職權，在承包和分包的過程中，收受投標商的先期委託金，也就是賄款。伊凡諾夫被視為國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)的政治盟友，雖然紹伊古否認與此案有關，但是他的政治前途也有待觀察。

伊凡諾夫的律師表示「據稱，一些國防部承包商為伊凡諾夫建造了某些設施，但我們強調這些都不是真的。」

伊凡諾夫負責監督俄羅斯軍隊的建築、住房、財產管理、抵押和採購，可以說是最能撈錢的職權。

律師對官方媒體表示：「此案是源於大約一年前的媒體錯誤導，對當事人的形象造成了損害。」

星期三，莫斯科法院舉行閉門的上訴聽證會，駁回伊凡諾求自我軟禁的夫請。根據獨立新聞網站報道，律師希望聽證會向外公開，也沒有成功。

這有一點不尋常，賄賂案件通常不會閉門審理，除非涉及叛國和間諜罪。所以俄羅斯獨立調查新聞媒體認為，此案可能擴大成叛國罪。