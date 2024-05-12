立陶宛12日舉辦總統選舉中投票，現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）預計將獲得新任期。根據民調，超過一半的立陶宛人認為，俄羅斯可能會對立陶宛發動攻擊，總統候選人更稱在家裡已經儲備好糧食，以備衝突發生時的「不時之需」。

據路透報導，立陶宛總統大選投票於當地時間晚上8點結束，預計午夜後得出結果。如果沒有候選人贏得超過50％支持率，第2輪投票將於26日舉行。

據Delfi／Spinter Tyrimai最近的一項民意調查顯示，59歲的瑙塞達是一家頂級銀行的前高級經濟學家，獲得29％選民支持。瑙塞達最有力的挑戰者是49歲的總理席莫尼特（Ingrida Simonyte），她是唯一一位女性參選者，擁有14％支持率。

立陶宛選民擔心，作為波羅的海國家裡的前蘇聯加盟共和國，立陶宛現在是北約和歐盟的成員，可能成為俄羅斯未來侵略的目標。

ELTA／Baltijos Tyrimai 民調發現，超過一半的立陶宛人認為，俄羅斯可能發動攻擊，甚至非常有可能襲擊立陶宛。立陶宛情報部門3月表示，俄羅斯正加強其與北約邊界沿線的軍事能力。

參加12日選舉的大多數候選人，包括席莫尼特和瑙塞達，都告訴國家廣播公司，他們在家裡儲備了糧食，以備發生軍事衝突時使用。瑙塞達在電視辯論中表示，「我正盡一切努力確保不需要它。」

瑙塞達和西蒙尼特都支持將國防開支從今年計劃的2.75％，增加到立陶宛國內生產總值的至少3％，以支付其軍隊和基礎設施的現代化費用，從而支持一個旅的德國軍隊及其家屬，該旅將部署在立陶宛，並從2027年起做好戰鬥準備。

立陶宛總統擔任半行政職務，包括領導武裝部隊和主持最高國防、國家安全政策機構，並代表該國出席歐盟和北約峰會。總統與政府合作制定外交和安全政策，可以否決法律，並對法官、首席檢察官、國防部長和央行總裁等關鍵官員的任命有發言權。

2019年，瑙塞達以66％的選票擊敗前財政部長席莫尼特，贏得總統選舉決選。席莫尼特在今年10月的大選中也面臨嚴峻考驗，其所屬的政黨在民調中落後。