俄羅斯軍隊近日跨越邊境突襲烏克蘭北部，駐守當地的烏軍指揮官描述，俄軍就「直接走進來」，前線甚至連地雷都沒埋，讓他質疑第一線防禦工事在哪裡？痛批是背叛行為。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯部隊近期在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）州邊境區域取得小範圍但重要的進展，至今已併吞約100公里烏克蘭領土，報導指出，俄軍先前至少要花上數月，才能取得同樣的成果。

美國有線電視新聞網（CNN）11日指出，俄軍2度越境突襲，其中一波攻擊鎖定哈爾科夫州的沃夫昌斯克（Vovchansk）小鎮，俄軍後續稱，已進入沃夫昌斯克，不過烏克蘭否認。

駐守哈爾科夫前線的烏克蘭特種偵察部隊指揮官雅羅斯拉夫斯基（Denys Yaroslavskyi）展示一支空拍影片，畫面顯示俄軍直接越過邊境，沒有遭遇抵抗。

The Russians simply walked in, Ukrainian troops in Kharkiv tell BBC https://t.co/FhsthaXuLg — BBC News (UK) (@BBCNews) May 12, 2024

雅羅斯拉夫斯基描述：「沒有第一道防線，俄羅斯人直接走進來，他們就直接走進來，沒有任何地雷區。」

他憤怒表示，官員稱，付出極大代價打造防禦工事，但他看來，根本就沒有防禦工事，「這要不是疏失，就是貪腐，這不是失敗，而是背叛」。

BBC指出，外界均預期俄軍可能會小規模入侵烏克蘭，烏軍及西方情報也顯示，俄軍持續在哈爾科夫邊境集結軍隊，預估已達3萬士兵。此外，俄羅斯總統普丁也曾公開表示，目標在哈爾科夫州內建立緩衝區，從現在的情況看來，烏克蘭似乎準備不足。

沃夫昌斯克警察奧克萊西（Oleksii）預估，俄軍每小時向該鎮發射50至60枚砲彈，另外每天在1000公里的戰線上發射100枚滑翔炸彈，相較之下，烏軍平均每天能發射的砲彈約是俄軍的1／10，不過在美國軍援下，這種情況已逐漸改善。

烏克蘭人逃離哈爾科夫州。

報導評論，俄軍越境也凸顯烏軍長久以來太慢解決的2項問題，也就是動員足夠的兵力，以及建立足夠的防線。目前烏軍不得不從其他前線區域及有限的後備部隊中調派兵力至哈爾科夫。

2022年秋天，雅羅斯拉夫斯基率領部隊在哈爾科夫展開突襲反攻，將俄軍逼回至邊境。當想到自己和下屬可能得再經歷一回時，雅羅斯拉夫斯基表示：「我當然生氣，2022年我們為這片土地反擊時，我們損失了數千人，我們冒著生命危險，現在因為有人沒造防禦工事，我們又要折損兵力。」