烏克蘭武裝部隊總參謀部在5月13日的報告表示，「敵人在哈爾科夫州沃夫昌斯克(Vovchansk)戰鬥，取得了戰術上的成功」。不過，烏軍參謀部強調，當地的戰鬥仍在繼續，烏克蘭軍隊正試圖擊退俄羅斯佔領該城市的企圖。

基輔獨立報報導，過去近幾天來，沃夫昌斯克已成為俄羅斯攻勢的重點目標，這一波攻擊從10日開始，對哈爾科夫州沿線村鎮發動突擊作戰。

總參謀部表示，烏軍正在緊急派軍隊防禦，以阻止俄羅斯持續入侵，為了穩定局勢，正在向該地區派出預備隊。

總參謀部稱「我們的部隊已趕到第二道防線，為了對敵人造成最大殺傷，我們廣泛使用無人系統進行偵察和精確打擊。」

5月12日全天，沃夫昌斯克的攻防戰，超過5個俄羅斯營的部隊試圖向城市推進，而烏軍的打擊殺死了100多名俄羅斯士兵。總參謀部 5月13 日報告稱：「作戰形勢依然困難，整個哈爾科夫州的戰線都在不斷變化。」

哈爾科夫州長西涅胡波夫(Oleh Syniehubov)表示，沃夫昌斯克及其周邊地區，有1,600人被疏散，過去幾天，有近6,000名居民被疏散。

沃夫昌斯克的交通線並沒有樞紐的位置，所以並不具備戰略地位。但是如果烏克蘭失去它，將會損害士氣。早先，它在俄羅斯2022年2月的突然打擊被俄軍佔領，但是同年9月，烏克蘭的「閃電反攻」，又成功將其收復。如果得而復失，對烏克蘭軍民同胞的情緒都是傷害。