台中街頭昨（12日）上演3警制伏1男子的場面，原來被制伏的31歲陳姓男子，在警方執勤時自爆自小客車上有刀械，並稱要拿給警方，員警隨陳男至該車，一開啟車門便見西瓜刀置於駕駛座腳踏墊處，陳男不顧警告也執意拿起西瓜刀，3名警員現場即進行壓制，也意外在其車上找到多項毒品，訊後警方也將陳男依涉嫌《毒品危害防制條例》罪嫌移送偵辦。

中市警二分昨日上午9時許接獲民眾報案，在北區太平路上某汽車旅館內有人吵架，遂立即派遣所轄文正派出所線上警力前往查處，惟現場並未發現有糾紛情事，員警尚在清查現場狀況時，陳男駕駛自小客車停放在巡邏車後方，並主動向員警告知剛與人在旅館內發生糾紛，且他有持刀械在身上。

陳男向警方自爆車上有刀，當警方與他一同至該車駕駛座旁，一開啟車門便見西瓜刀置於駕駛座腳踏墊處，陳男突抓狂要撿刀，員警快速將他制伏。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

員警詢問刀械放置何處？陳男表示刀在車上，並稱會拿給員警，經員警與犯嫌一同至該車駕駛座旁，一開啟車門便見西瓜刀置於駕駛座腳踏墊處，員警多次告知陳男禁止觸碰該刀械，陳男仍執意拿起，顯有自傷傷人之虞，3名員警現場對其進行壓制逮捕。

員警隨同陳男至車上拿取手機時，又發現車內駕駛座黑色袋子內放有美金圖案毒品咖啡包5包、音符圖案毒品咖啡包22包、熊貓圖案毒品咖啡包4包、K他命2包等毒品，經初篩均呈第3級毒品卡西酮等陽性反應，全案將陳男依涉嫌《毒品危害防制條例》罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中市警二分局呼籲民眾，面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警察對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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