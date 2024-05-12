縣長夫人祝福模範母親。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

獅潭鄉模範母親表揚大會於義民廟登場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

因應母親節，獅潭鄉公所5月12日辦理113年模範母親表揚大會，祝福母親節快樂，並感謝媽媽們對家庭的付出，縣長夫人陳美琦也到場祝賀，一同感受母親節的溫馨氛圍，獅潭鄉長劉淑能並準備一束鮮花，贈予縣長夫人一起感受獅潭鄉親的熱情以及溫馨的過節氛圍。

獅潭鄉接受表揚的模範母親為：竹木村劉美妹、新豐村林羅滿妹、新店村林傅甘妹、百壽村黃靜妹、永興村沈秀蘭、豐林村黃鳳蘭、和興村張秋霞。

獅潭鄉模範母親表揚大會於義民廟禮堂登場，現場安排獲獎母親的子女們奉茶、擁抱感恩媽媽的辛勞，充滿溫馨和諧的氛圍，縣長夫人陳美琦、縣議員陳春暖、楊恭林、獅潭鄉長劉淑能以及地方民意代表等人，頒發匾額與禮品表揚各村模範母親，一同為辛苦的母親們獻上誠摯的敬意與祝賀，感謝他們無私的奉獻與努力，營造出美好的社會與幸福的家庭。

縣長夫人陳美琦表示，十分能夠體會母親的辛勞，了解母親們最大的心願就是子女健康平安、順遂且懷有感恩的心，在場見到家人們一起陪同母親們上台受獎，相信他們心裡也十分以媽媽為傲，更是對母親們的付出充滿感恩之意。

陳美琦指出，獅潭鄉人情味濃厚，且不管是公所、代表會、農會以及地方協會等，都能成功地凝聚地方共識，能夠看見鄉親十分團結且對生活知足常樂；縣長夫人不忘鼓勵在場的長輩們，縣府用心在拓展社區關懷據點，提供大家就近參與課程活動、休閒聊天以及健康照顧的地方，多出門走走與鄰居們一起享受退休的年老生活，相信長輩們健康快樂，作為子女的家人們也能夠安心工作打拼。