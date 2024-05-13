苗栗縣獅潭鄉文化會館，啟用迄今已有50餘年，現做為鄉立圖書館使用，經過鑑定為危樓，鄉公所近日舉辦公聽會徵詢地方居民意見，取得拆除共識。鄉公所13日指出，重建總經費預估1.1億元，重建計畫目前已送審客委會，若獲同意補助，將拆除重建為多功能活動中心。

獅潭文化會館前身是獅潭鄉公所，在鄉公所遷離後，文化會館閒置多年，直到2003年，政府推行「閒置空間再利用」及「地方文化館計畫」，公所爭取將占地500平方公尺的空間，建置為3層樓的文化會館，並作為鄉立圖書館、會議室、休閒空間等用途使用。

但長久以來，獅潭文化會館不僅建築物老舊，耐震係數不足，屋頂多次漏水整修，經建築師鑑定後，評鑑為危險建築建議拆除，基於安全考量，鄉公所將其封閉1年多，並爭取重建。

獅潭鄉長劉淑能表示，鄉公所預計將把獅潭新店老街上的文化會館，改建為多功能會館，1樓做為活動中心、展覽空間；2、3樓規畫圖書館；4樓則為集會場所等空間，場館戶外也規畫小型戶外空間，讓鄉民有舒適的休憩與圖書環境。

劉淑能說，文化會館歷經2次補強，仍有結構安全疑慮，近日公所辦理公聽會，地方鄉親都有共識盼能改建文化會館，經1年來持續向中央爭取，已獲客委會同意補助，預估重建經費約1億1600萬元。

她表示，新的場館建築風格，地方盼保留舊有風貌與融合鄰近獅潭老街氛圍，目前相關細部設計與重建計畫，都已送審客委會審查，屆時將提供鄉民1處兼具休閒、閱覽的安全公共場域。