基隆市議會14日進行第20屆第三次定期會，多位議員痛批基隆市長謝國樑推動的公益青年就業電動機車方案，認為可能排擠其他預算。謝國樑14日下午坦承，的確可能排擠部分市政預算，但他認為可透過引進更多民間投資取代公共預算建設。

市議員許睿慈認為，新的電動機車補助方案預計要花費基隆市近40億的預算，這筆預算若運用得當，則市府可將流標4次的基隆長照園區促參案，由市府自行建置方式提供800個床位，並可編列300名護理師與照顧服務人員將近10年的薪資與整體營運費用，更可加碼補助2000位基隆市內的照服人員缺工獎勵的就業金每人10萬元，將可大幅度提升基隆市長照環境品質。

陳冠羽表示，自電動機車方案推出至今，因為申請門檻不斷降低，已看不見市府原先推廣公益、減少空汙等施政願景及目標，淪為滿足政見支票的撒幣政策。他指出，若以謝國樑的政見發放5萬部電動機車為目標，平均每部補助5.5萬元來計算，市政將支出27.5億元。

陳冠羽強調，目前與基隆市兒童教育相關的教育基金、公車營運基金以及與長照業務相關的公彩基金都瀕臨破產。陳冠羽說，基隆市教育基金僅剩2.7億元，一方面還要支應追加的學生午餐，另外，基隆市公車營運基金今年虧損將達21億元。陳冠羽說，未來4年市府還將在電動機車上支出27.5億元，勢必將排擠亟需基隆市財政挹注的三基金。

謝國樑說，電動機車應該不致於會排擠市府預算太嚴重，但他坦承的確有部分資金及市政預算會調整到電動機車的發放。他認為，電動機車是他競選時的政見，從開票的第二天開始，就一直是社會關注重點，因此於公於私都必須要執行好。

謝國樑認為，基隆未來會透過引進更多民間投資，用以取代公共預算的建設，就如同基隆市新市政大樓一樣，如此一來，可以有效地進行建設預算的取代，進一步節省公帑。也在完成他政見的過程中，盡量顧及教育、體育等基金的挹注。