傳出美菲南海肩並肩演習期間，美軍戰略轟炸機B-52悄悄飛進南海，解放軍第一時間派出殲-11攔截；還有澳洲一架海軍直升機4日在執行任務時，在黃海上空遭到中國大陸殲-10戰機的攔截。前立委郭正亮表示，中國大陸畫紅線的動作愈來愈強硬，從去年就開始了；這跟法律無關，這就是秀肌肉，誰有本事的問題 。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大陸國防部長董軍是海軍出身，大陸對周邊海域，不管是演習或是侵入、畫紅線的動作愈來愈強硬。

郭正亮接著指出，中國大陸在畫它的地盤，從去年就開始了。美韓在黃海地區演習，被包餃子，美軍在演習2個小時之後，就迅速撤出；最近也看到澳大利亞的飛機，飛到黃海附近，被中國大陸用火焰彈直接趕走；這次美菲軍演也是如此，萬噸大驅直接就跟著，若他們進入西沙海域，可能就不客氣了。這跟法律無關，這就是秀肌肉，誰有本事的問題 。

郭正亮點出，因為金門撞船事件，使得兩岸界線愈來愈模糊，中國大陸就直接進來，開到24海浬，解放軍軍機動不動就飛到距離基隆只有40海浬，前空軍副司令張延廷提及，那是攻擊就位的位置，根本不用再往前飛，在那個位置，就可以打台灣了 。

郭正亮指出，第一島鏈周邊有力量的國家實在太多了，為什麼動不動就會碰到？因為不服長久被縮在裡面，現在大陸要崛起，要往外推，美國當然要全力防止，所以就不斷看到碰撞的局面不斷出現，這就是在畫雙方實力新的紅線。