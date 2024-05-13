民進黨立院黨團總召柯建銘11日深夜發文指國會已死，目前的立法院藍白聯手，毁憲亂政，並批「他們想讓新內閣寸步難行」。國民黨立院黨團也反擊，柯才是國會不和諧的最大亂源。對此，前立委郭正亮昨（12日）認為，老柯陷入心病困境當中，而原因就是國會席次沒有過半。

前立委孫大千在《中天辣晚報》提到，是柯建銘不斷引戰，輪流罵人，現在立委人數比較少，好歹要跟大家協商，連協商姿態都不願放軟，強硬姿態挑戰在野黨，不是在替準總統賴清德找麻煩嗎？如果再這樣搞下去，保證520之後寸步難行，立法院遍地烽火，這烽火還不是在野黨引爆的。此時節目另一位來賓郭正亮則說，「老柯自己都照顧不了，怎麼照顧別人？走不出自己的心病」。

孫大千說，以前柯建銘是很有彈性的人，跟前院長王金平進行協商溝通，是多有彈性的人，沒有看過他變得如此強硬。郭正亮也稱柯建銘是厲害的人，但是「陷入心病困境當中」，因為國會席次沒有過半。

孫大千進一步分析，柯建銘過去8年過了好日子，沒辦法習慣家道中落，會變成這樣，心態沒調整，他才是未來民進黨執政最大變數。