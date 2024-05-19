立法院院會17日表決國會改革相關法案，朝野立委爆發多次肢體衝突，混亂場面甚至登上外媒成了國際笑柄。「國師」唐綺陽眼見人心惶惶，昨(18日)在臉書PO文：「看起來像要準備刮颱風似的」，雖然能夠「活化僵局」，但不忘呼籲所有人仍要做好「防颱準備」。

唐綺陽指出，相信所有人都感受到「土象轉至風象」的急轉彎，看似就要準備「刮颱風」，無論是社會或內心動盪，都是有助於「動起來」的推力，並藉此「活化僵局」，縱使讓人覺得不舒服或煩躁，未必是壞事一樁。至於目前能做的，除了切勿被內心恐懼或一時衝動所動搖，就是強化內心的安定感，才能將「防颱準備」做到完善。

唐綺陽表示撐過後，不僅會看見嶄新的自我，還能夠置身於新局面中，至於新局面好壞將取決於是否有顧好自己的周遭，接著強調：「個體很小，但個體都是關鍵，顧好自己，守護自己的心，別被風迷亂、刮倒，就是顧好世界」，最後向所有人信心喊話：「我們可以」。

唐綺陽在留言補充說道：「不能留戀過去，未來迅雷不及掩耳地，已經來到眼前了，是我們要面對的新現實」，此篇PO文吸引近3萬人按讚，網友更是湧入留言：「台灣人就是關關難過關關過，一起加油」、「我們必須守護好台灣，守護好這得來不易的民主」、「加油～ 就算哭著也要守住國家」。